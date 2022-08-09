Симферополь, 9 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что общая эвакуация гражданского населения в Сакском районе полуострова не обяъвлялась — в этом нет необходимости. Об этом Аксёнов сказал сегодня, 9 августа, находясь рядом с военным аэродромом «Саки», на котором произошла серия взрывов.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

«Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики», — сказал Аксёнов.

Напомним, что Минобороны России назвало детонацию нескольких авиационных боеприпасов причиной взрывов на аэродроме «Саки».