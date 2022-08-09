Архангельск, , 18:17 — REGNUM В Онеге пройдет фестиваль пляжного футбола «У Белого моря». Мероприятие состоится 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Пляжный футбол Андрей Пронин © ИА REGNUM

Мероприятие состоится при участии игрока сборной России по пляжному футболу, чемпиона мира 2021 года, победителя Евролиги и межконтинентального кубка Бориса Никонорова. Планируется, что чемпионом мира будут проведены мастер-классы для учеников спортивной школы Онеги.

Ранее заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков совместно с предпринимателем Александром Мининым посетили Онегу для того, чтобы провести осмотр площадки для проведения фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, Усинск станет площадкой для проведения Всероссийского форум-фестиваля «Арктика. Лёд тронулся». Мероприятие, которое пройдёт с 16 по 18 августа, посвящено экологии в регионе.

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