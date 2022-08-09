Посёлок городского типа Светлый Яр, Волгоградская область, 9 августа, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Факт мошенничества выявили в ходе прокурорской проверки строительства набережной в посёлке Светлый Яр Волгоградской области — подрядчик завысил объёмы работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плитка на дорожках

В сентябре 2019 года администрация Светлоярского муниципального района заключила с коммерческой организацией договор на благоустройство набережной за 33 млн рублей. До декабря 2020 года подрядчик выполнял работы, передал необходимые акты и получил оплату. Однако в ходе проверки выяснилось, что фактические объёмы и стоимость строительных материалов оказались завышены, а при обустройстве фонтана не установлено оборудование стоимостью около 600 тысяч рублей. Общая сумма оплаченных, но не выполненных работ превысила два миллиона.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Оперативное сопровождение осуществлялось региональным УФСБ.