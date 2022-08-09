Вашингтон, 9 августа, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Возглавляемая Флоридой группа из 23 генеральных прокуроров штатов США заявила в федеральном суде о том, что медрегудлятор страны не имеет законных полномочий для введения общенационального приказа об использовании масок в транспорте для борьбы с COVID-19. Об этом 9 августа сообщает Reuters.

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Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) стремится к «беспрецедентному масочному приказу, регулирующему каждый вдох миллионов американцев», говорится в заявлении группы, подавшей иск об отмене масочного режима.

Законодатели Аризоны, Джорджии, Индианы, Миссури, Огайо, Техаса и Вирджинии призвали апелляционный суд отклонить постановление CDC, назвав его действия «чрезмерными».

Напомним, что регулятор ввел требование о ношении масок в январе 2021 года, через несколько дней после прихода нового президента Джо Байдена.