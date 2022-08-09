Астана, 9 августа, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Казахстан остается одним из ведущих экспортеров урана, он не сможет воспользоваться зависимостью покупателей от своего продукта. Об этом 9 августаИА REGNUM сказал эксперт по безопасности Средней Азии и КазахстанаРустам Бурнашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Эксперт считает, что Казахстан «бесспорно, является одним из ведущих производителей и экспортеров урана, но с этим не все так просто».

«Во-первых, Казахстан не обладает полным циклом производства уранового сырья, он подключает другие предприятия. Во-вторых, зависимость между поставщиком и покупателем есть, но она очень специфична. Дело в том, что контракты по поставкам уранового сырья относятся к категории «стабильных». Они не могут только по желанию одной из сторон меняться или пересматриваться. Они проходят через экспортный контроль, контроль МАГАТЭ и так далее. Обе стороны принимают обязательства и не могут по первому слову нарушить договоренности», — пояснил собеседник.

Бурнашев считает, что «зависимость стран, получающих урановое сырье от Казахстана действительно существует».

«Но это не такая зависимость, которая развязывает Казахстану руки и которой он может шантажировать получателей», — отметил эксперт по безопасности.