Лос-Анджелес, США, , 17:26 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн ответил на вопрос подписчиков о том, когда начнутся съёмки второго сезона сериала «Миротворец». Он опубликовал пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Миротворец» Цитата из сериала «Миротворец»

По словам Ганна, он планирует приступить к съёмкам сериала для DC сразу после того, как завершит работу над постпродакшном фильма от Marvel «Стражи Галактики. Часть 3». Точную дату режиссёр не назвал.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «Миротворец», спин-оффа фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет», состоялась 12 января 2022 года. Главную роль в шоу сыграл Джон Сина.

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