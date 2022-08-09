Москва, 9 августа, 2022, 17:26 — ИА Регнум. На семь дней Тwitter заблокировал официальный аккаунт МИД России на английском языке, написала 9 августа официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке

Российский дипломат указала, что Тwitter сделал это из-за публикации сообщений о военно-биологической деятельности Пентагона. Такие данные содержались в цитатах из официального заявления главы войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова.

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Захарова, отметив, что не руководству Тwitter судить о выводах Минобороны РФ, выразила мнение: «Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот».

Она обратила внимание на разгул «русофобской вакханалии со стороны западных политиков, экспертов и даже простых пользователей». При этом украинские тролли и боты небывало активны в Тwitter. Особенно те, кто призывает к насилию и расправе над русскими.

Эта платформа воюет не с ними, а с неугодными блогерами с пророссийскими взглядами, отмечает дипломат.