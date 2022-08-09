Рига, , 17:24 — REGNUM Во время строительных работ в районе моста Брасе столицы Латвии обнаружены останки людей, которые строители сгребли в кучи мусора. Об этом сообщило латвийское издание Degpunktа, демонстрируя фотографию с места события.

На снимке можно увидеть фрагменты человеческих костей у моста Браса, перемешанных с кучами песка и гравия. Прибыв по указанному адресу, журналисты констатировали, что фотография соответствует действительности.

Подчеркивается, что строители снова столкнулись с теми же проблемами, из-за которых пришлось приостановить реконструкцию моста три года назад. Тогда после долгих переговоров останки удалось перевезти. В Рижской думе признали, что в 2019 году удалось идентифицировать и перезахоронить на Гарнизонном кладбище более 50 человек, предположительно, советских и немецких военных периода Второй мировой войны.

Возобновив строительные работы летом 2022 года, рабочие снова столкнулись с той же проблемой — при проведении строительных работ вновь находятся многочисленные человеческие останки.

Руководитель поискового отряда «Легенда» Талис Эшмитс рассказал журналистам, что поменялись строительные компании и новые строители просто не знали о специфике места. Сколько всего людей захоронено в месте строительства путепровода, точно неизвестно. Возможно, речь может идти о сотнях захоронений, отмечает издание.