9 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В соцсетях обсуждают высказывание премьер-министра Эстонии о привилегии ездить в Европу.

Наталья Павлова, , 18:07 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что пора прекращать туризм из России, а «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Каллас считает, что граждан РФ нужно этой привилегии лишить.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас EU2017EE Estonian Presidency

«Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, соседи России несут на себе всю тяжесть. Пора покончить с туризмом из России», — настаивает она.

В соцсетях обсуждают заявление эстонского премьера.

«Ну это же неприкрытый фашизм», — считает Нелля.

«Европа — это привилегия? Вы серьёзно?» — недоумевает пользователь Б.

«Привилегия? То есть есть страны первого сорта и второго? Кто после этого нацист?» — добавил Олег И.

«Ну может, для Эстонии Европа — привилегия, а для России — нет», — считает Юля.

«Вообще-то свободное перемещение — это право человека и достижение цивилизации», — пишет Нина С.

«С каких пор свободное перемещение по миру стало привилегией?! Это право любого и каждого гражданина, прописанное в миллионах международных документов и конституциях большинства стран», — дополнил пользователь Р. О.

«Отапливать дома газом, а не дровами и углем — привилегия, а не право. Ездить туда, где все дешевле — тоже привилегия, а не право, закрывайте все пути оттуда, кроме программы переселения», — предлагает Вадим.

«В чём смысл ограничивать свои страны в доходах от российских туристов?» — спрашивает Артем.

Иероним Босх. Корабль дураков

«Эта привилегия щедро и давно оплачена кровью советской армии», — добавила Юлия.

«Ещё одно подтверждение того, что западные страны воспринимают себя как привилегированные по отношению к другим странам. Пора покончить кормить Европу, в том числе за счет туризма», — призывает Олег.

«Чем меньше вошка, тем больше хочет укусить», — пишет Е. О.

Екатерина и вовсе предлагает «ввести пошлину для европейцев на въезд».

«Большинству россиян плевать на поездки в Европу», — считает Василий.

«Читая высказывания официальных лиц прибалтийских государств, у меня складывается ощущение, что они очень хотят вернуться в состав России», — прокомментировал M. G.

«Вот она, настоящая демократия!» — добавил S.

«Российский газ — привилегия, а не право европейцев», — уверена Магда.

«В жизни больше не поеду ни в одну прибалтийскую страну, никогда!» — заявила Луиза.

«Я уверен, мы вскоре воспользуемся этой привилегией, как сделали наши деды и прадеды в 1945 году», — написал Юрий Р.

«Да кому нужно ездить к вам в загнивающую Европу? Поистине, когда Бог хочет наказать кого-то, лишает разума», — отреагировала Ольга Ж.

«Да нам и не нужна такая Европа», — выразил мнение Константин М.

«Тогда и шпротам закрыть туризм в Россию. Всё должно быть зеркально», — предлагает Дмитрий Ш.

«Чего все так возбудились? Можно подумать, тут все каждый месяц в Европу мотаются», — удивлён Т.

«Да, специальная военная операция обнажила лица всех, сорвала маски. Это безусловный антирусский нацизм и фашизм в чистейшем виде. Что и требовалось доказать. Перекройте им газ, пусть помёрзнут и придут в чувство», — пишет Алекс В.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Каллас. По его мнению, «эстонская тётка» выдала очередную «нацистскую хрень» в адрес граждан России.

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