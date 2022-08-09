Бишкек, 9 августа 2022, 17:21 — REGNUM Киргизия занимает 77-е место среди 156 стран мира в рейтинге по интегральному показателю равноправия полов, составленном аналитиками Всемирного экономического форума.
Таким образом, республика оказалась на одном уровне с Китаем и Мьянмой по показателям гендерного равенства.
Среди постсоветских стран лучше всего ситуация с равенством полов обстоит, по мнению авторов рейтинга, в Литве — ей они присудили 8-е место, в Латвии — 18-е место и в Молдавии — 24-е место.
Затем следуют Белоруссия — 27-е место, Эстония — 37-е, Грузия — 38-е, Украина — 53-е, Казахстан — 57-е и Россия — 58-е.
Замыкают список Азербайджан — 71-е место, упомянутая ранее Киргизия — 77-е, Армения — 82-е и Таджикистан — 92-е.
Узбекистан и Туркмения в рейтинг включены не были. По каким именно причинам, не уточняется.
Лидерами рейтинга гендерного равноправия представители Всемирного экономического форума назвали Исландию, Финляндию и Норвегию.
Также в топ-10 смогли попасть Новая Зеландия, Швеция, Намибия, Руанда, Литва, Ирландия и Швейцария.