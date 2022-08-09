Бишкек, 9 августа, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Киргизия занимает 77-е место среди 156 стран мира в рейтинге по интегральному показателю равноправия полов, составленном аналитиками Всемирного экономического форума.

Mr. Theklan Киргизия

Таким образом, республика оказалась на одном уровне с Китаем и Мьянмой по показателям гендерного равенства.

Среди постсоветских стран лучше всего ситуация с равенством полов обстоит, по мнению авторов рейтинга, в Литве — ей они присудили 8-е место, в Латвии — 18-е место и в Молдавии — 24-е место.

Затем следуют Белоруссия — 27-е место, Эстония — 37-е, Грузия — 38-е, Украина — 53-е, Казахстан — 57-е и Россия — 58-е.

Замыкают список Азербайджан — 71-е место, упомянутая ранее Киргизия — 77-е, Армения — 82-е и Таджикистан — 92-е.

Узбекистан и Туркмения в рейтинг включены не были. По каким именно причинам, не уточняется.

Лидерами рейтинга гендерного равноправия представители Всемирного экономического форума назвали Исландию, Финляндию и Норвегию.

Также в топ-10 смогли попасть Новая Зеландия, Швеция, Намибия, Руанда, Литва, Ирландия и Швейцария.