Москва, 9 августа, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Регулярное движение пассажирских поездов по «Ленинградско-Казанскому» и «Киевско-Горьковскому» маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) начнется до конца 2023 года. Об этом 9 августа сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Mosreg.ru Поезд. МЦД

Как отметил заместитель мэра города Андрей Бочкарёв, помимо автодорог и линий метро, существенным аспектом работы транспортной системы Москвы являются железнодорожные магистрали. При этом важнейший проект интеграции железнодорожных дорог в систему московского городского транспорта — это МЦД.

«Уже запущены маршруты МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский». Еще два маршрута — МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский» — планируется запустить до конца 2023 года», — сказал Бочкарёв.