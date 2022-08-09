Москва, 9 августа, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов возглавит жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля. Об этом 9 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя отборочной комиссии ММКФ Ивана Кудрявцева.

Verasamayaumnaya1 Евгений Миронов

«Председателем жюри основного конкурса стал Евгений Миронов — актер, продюсер. Также в жюри основного конкурса вошла продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, Гайк Киракосян, лауреат Московского международного кинофестиваля 2020 года за фильм «В тени», кинооператор и кинорежиссёр Андрей Кравчук», — заявил Кудрявцев. Сам кинофестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября 2022 года.

Напомним, Московский кинофестиваль был впервые организован в 1935 году. С 1999 года мероприятие проводится ежегодно.