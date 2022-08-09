Саки, Крым, , 17:19 — REGNUM В результате взрывов в посёлке Новофедоровка в Крыму никто не пострадал, ситуация находится под контролем, заявил журналистам мэр города Саки Александр Овдиенко.

«Пострадавших пока нет, ситуация под контролем», — приводит его слова РИА Новости.

Как ранее передавало ИА REGNUM, днём 9 августа на аэродроме в Саках, по данным Минобороны, произошли взрывы боеприпасов, авиационная техника при этом не повреждена. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. На место инцидента выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

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