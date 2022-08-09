Симферополь, 9 августа 2022, 17:17 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов прибыл на место происшествия в Саксокм районе полуострова, где на военном аэродроме «Саки» произошла серия взрывов. Об этом он сообщил сегодня, 9 августа.
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По словам Аксёнова, говорить о причинах произошедшего пока рано — все обстоятельства выяснит следственная комиссия. Власти приняли меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне.
Также Аксёнов отметил, что МЧС принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения возгорания, так как продолжается разлёт осколков.
Что касается пострадавших, то пока полной информации нет. Среди гражданского населения за помощью в медицинские учреждения еще никто не обращался.