Симферополь, , 17:17 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов прибыл на место происшествия в Саксокм районе полуострова, где на военном аэродроме «Саки» произошла серия взрывов. Об этом он сообщил сегодня, 9 августа.

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По словам Аксёнова, говорить о причинах произошедшего пока рано — все обстоятельства выяснит следственная комиссия. Власти приняли меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне.

Также Аксёнов отметил, что МЧС принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения возгорания, так как продолжается разлёт осколков.

Что касается пострадавших, то пока полной информации нет. Среди гражданского населения за помощью в медицинские учреждения еще никто не обращался.

«Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Говорить о причинах произошедшего инцидента сейчас рано, все выяснит следственная комиссия. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями, видите — разлет идет, и осколков в данном случае тоже. Прямо у меня за спиной военный аэродром. Экипажи «скорой помощи» на месте, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения за помощью в медицинские учреждения еще никто не обращался», — рассказал Аксёнов.