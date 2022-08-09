Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена попросить законодателей без изменений принять законопроект о климате и здравоохранении на сумму $430 миллиардов, призванный также бороться с инфляцией, сообщает 9 августа Reuters.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Ранее законопроект был одобрен Сенатом США, а сама Пелоси назвала его историческим законодательным актом.

На вопрос, попросит ли она законодателей проголосовать за масштабное законодательство в его нынешнем виде, Пелоси ответила «да».

«Наши члены очень довольны. Большая часть того, что содержится в законопроекте, — это то, над чем мы работали (вместе) — палата представителей и Сенат — чтобы создать это», — сказала Пелоси в эфире программы Today на канале NBC.

Напомним, что данным законопроектом предлагается провести переговоры с медицинскими компаниями о снижении цен на рецептуарные лекарства для пожилых людей в рамках страховки Medicare.