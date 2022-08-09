Сакский район, Крым, 9 августа, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Поскольку в Министерстве обороны сообщили, что «прилётов» по военному аэродрому в Крыму не было, ключевая задача — определить причину детонации боеприпасов, написал в своем телеграм-канале 9 августа военный эксперт Борис Рожин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

«Диверсия, халатность и нарушение техники безопасности, какая-то случайность. Конкретных выводов стоит ждать после завершения вторичных детонаций на аэродроме и возможности для следователей осмотреть место взрыва и изучить показания свидетелей», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, днем 9 августа на аэродроме в Новофёдоровке прогремели несколько взрывов. В Министерстве обороны сообщили, что их причиной стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов».