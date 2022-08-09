Ярославль, 9 августа 2022, 17:14 — REGNUM В Ярославской области продолжают работу 56 прививочных пунктов вакцинации от COVID-19. Помимо этого действуют 45 мобильных бригад. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации.
Сейчас в области в наличии имеется 134 тысячи 513 комплектов (1 и 2 компонент) вакцины «Гам Ковид Вак» (Спутник V).
Общее количество развернутых коек для больных c коронавирусом и подозрением на него в Ярославской области составляет 94 койко-места. Сейчас из них заняты 65, пока дополнительные койки открывать не планируется.
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