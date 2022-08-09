Ярославль, 9 августа, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжают работу 56 прививочных пунктов вакцинации от COVID-19. Помимо этого действуют 45 мобильных бригад. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

Сейчас в области в наличии имеется 134 тысячи 513 комплектов (1 и 2 компонент) вакцины «Гам Ковид Вак» (Спутник V).

«Всего в регион поступило 850 996 комплектов доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Последняя поставка вакцины была 03.06.2022. Следующая поставка «Гам Ковид Вак» в регион планируется в сентябре. Информацией о поставках других вакцин в регион департамент здравоохранения не располагает», — пояснили в департаменте.

Общее количество развернутых коек для больных c коронавирусом и подозрением на него в Ярославской области составляет 94 койко-места. Сейчас из них заняты 65, пока дополнительные койки открывать не планируется.