Вашингтон, 9 августа, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена позволит постепенно въехать в страну нескольким тысячам мигрантов, которые ранее ждали в Мексике в рамках программы времен экс-президента Дональда Трампа. Мигрантам будет позволено прибыть в Соединённые Штаты для подачи ходатайств о предоставлении убежища в ближайшие недели и месяцы, сообщает 9 августа Reuters со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.

(сс) U.S. Secretary of Defense Джо Байден

Данное решение было принято после того, как Верховный суд США вынес решение в пользу администрации Байдена в деле об отмене программы Трампа, обязывавшей мигрантов возвращаться в Мексику пока их дела рассматривались в США, что иногда занимало месяцы или годы.

Программу, неофициально известную под названием «остаться в Мексике», Дональд Трамп запустил в 2019 году, стремясь ограничить как легальную, так и нелегальную иммиграцию.