Москва, , 17:00 — REGNUM Минпромторг России опубликовал перечень приоритетной импортной продукции, на которую российские предприятия могут получить специальное финансирование от РОСЭКСИМБАНКа. Напомним, в мае банк получил новые функции по поддержке предприятий, заинтересованных в импорте для сохранения производственных мощностей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Финансированию подлежат текущие и ранее понесенные расходы российского покупателя, связанные с исполнением обязательств по импортным контрактам (оплата выставленных счетов). Кредиты предоставляются на комфортные сроки по специальной процентной ставке.

Эта программа РОСЭКСИМБАНКа может применяться совместно или параллельно с другими программами поддержки Группы РЭЦ (включая новые программы обеспечения и защиты проведения импортных операций, в том числе гарантийные продукты). Главное преимущество новой программы кредитования импорта, как и уже реализуемых программ поддержки экспорта, — специальная ставка и комфортный срок финансирования по сравнению с похожими продуктами, существующими на рынке.

В дополнение к экспортной составляющей РОСЭКСИМБАНК (входит в Группу РЭЦ) сконцентрируется на поддержке предприятий, заинтересованных в импорте из дружественных стран для сохранения производственных мощностей. Банк будет выдавать российским покупателям кредиты на закупку необходимой импортной продукции из перечня, утвержденного Минпромторгом РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Группе Российского экспортного центра поддерживать приоритетный импорт, в марте текущего года. Закон расширяет компетенции Группы Российского экспортного центра (входят РЭЦ, ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК). РЭЦ наряду с основной задачей поддержки экспорта получил возможность поддерживать российских предпринимателей в вопросах импорта продукции, необходимой для обеспечения производства российских товаров и реализации инвестиционных проектов.

Новые функции РЭЦ направлены на устранение разрывов в цепочках поставок, стимулирование технологичного импорта и обеспечение устойчивости производственных циклов. Поддержка оказывается в соответствии с приоритетами экономической политики, которые определяются правительством России и профильными ведомствами. Новые кредитные и страховые продуктыв линейке РЭЦ помогут российским экспортерам решить задачи на всей цепочке создания и продажи товаров, включая импорт необходимого оборудования, комплектующих и запчастей, которые сегодня недоступны на внутреннем рынке либо производятся в недостаточных объемах. В основе новых продуктов — механизмы РЭЦ, которые создавались и проверялись на практике последние несколько лет. Они доказали свою эффективность в поддержке российских компаний, которые производят конкурентоспособную и востребованную в мире продукцию.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.

Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.