Челябинск, , 16:58 — REGNUM В Челябинске художники создают граффити, посвящённые героям спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пишет Накануне. Ru, одно из них посвятят танкисту Константину Глушкову, а второе — лётчику Александру Подшивалову. Оба военнослужащих героически проявили себя, Они посмертно награждены орденами Мужества.

Граффити будут находиться на домах по адресам Свердловский проспект, 58 и Комсомольский проспект, 9. Официально их откроют 11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация началась 24 февраля. Её целями являются защита населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.