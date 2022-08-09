Москва, , 16:57 — REGNUM Кинокомпания Fresh Film Михаила Галустяна и Армена Ананикяна выпустит продолжение фильма «Артек. Большое путешествие». Об этом 9 августа сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Михаил Галустян Mil.ru

По данным телеграм-канала, проект будет называться «Артек. Большое путешествие: 1812». Сценаристами картины выступят Армен Ананикян, Евгений Вихарев, Сергей Юдаков и Игорь Торотько, а поставят её Армен Ананикян и Карен Захаров.

ИА REGNUM напоминает, что «Артек. Большое путешествие» стал одним из кассовых фильмов в России в 2020 году — он собрал свыше 322 млн рублей при бюджете в 125 млн. Главную роль в нём исполнил комик Михаил Галустян.

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