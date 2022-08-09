9 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление помощника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что значительная часть мира занимает пророссийскую позицию.

Оксана Переможенко, , 17:21 — REGNUM Значительная часть мира занимает пророссийскую позицию. Об этом заявил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По словам чиновника, причина заключается в ориентированности данных государств на российскую экономику «определённое время» и получении за счёт этого дивидендов.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о том, что ранее в Киеве неоднократно заявляли, что «весь мир» якобы поддерживает Россию.

«То кричат, что весь мир за них, то сами говорят, что большая часть человечества либо поддерживает Россию, либо нейтральна. Непоследовательность — первый шаг к провалу», — написал Loool.

«Весь мир с нами, — говорили они. Врали, как всегда», — добавил «Арт».

«Даже в Европе не все за них», — отметила Helga S.

«Они умнеют, милорд», — с сарказмом пишет Никита Л.

«У них плохо с географией. Они думают, что США, Европа и Австралия — это весь мир и он с ними», — смеется Aleksandr.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот это поворот!» — отреагировал Goodwin.

«А по утру они проснулись…» — с сарказмом прокомментировал Sergic.

«Почва из-под ног поплыла? Что же так хозяев своих унижают? США из кожи вон лезут, лишь бы доказать, что они и есть весь мир. Бабка 82-летняя (Нэнси Пелоси — О. П.) вояжи по всему миру совершает, дед Байден коронавирус побеждает! А Украина сомневается? Предатели!» — иронизирует Ден.

«Упыри прозревают. Но поздно», — добавил Борис.

«Какая неожиданная неожиданность», — смеется Анжела.

«Вот гадай теперь, к чему бы это было? То ли к переговорам общественность готовят, то ли к спонсорам взывают…» — прокомментировал заявление чиновника Warpic.

«Весь мир с нами, только не тем местом», — шутит Paints.

«Видимо, плохо скакали…» — с сарказмом пишет Денис Ц.

«Таки начало доходить…» — отметил Василий К.

«Тот неловкий момент, когда весь мир не с нами», — задумался derkul.

«Ну хоть из всей Украины Подоляк считать умеет», — с юмором отметил Джон Б.

«Они начинают что-то подозревать!» — смеется Дмитрий.

«Боюсь, «Миротворец» рухнет, когда туда внесут 2/3 мирового сообщества», — с сарказмом подытожила Елена.