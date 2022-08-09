Чебоксары, , 16:55 — REGNUM В Чувашии на участках двух федеральных трасс отремонтировали свыше 20 км дорог при годовом плане в 46 км. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Трасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Слоями износа защитили участки трасс М–7 «Волга» и А–151 Цивильск — Ульяновск. На дороге М-7 отремонтировали 11-километровый участок в Ядринском и Моргаушском районе, уложив покрытие из асфальтобетонной смеси. Аналогичные работы выполнили на 12-километровом отрезке (км 42 — км 54) трассы Цивильск – Ульяновск в черте Канаша.

В ведомстве поясняют, что использованная технология позволяет восстановить ровность покрытия, улучшить сцепные свойства.

Всего в 2022 году в границах Чувашии отремонтируют более 46 км федеральных дорог.

Напомним, что на трассе М-7 обновят 26 км дорог, работы планируется завершить к ноябрю. Как сообщало ИА REGNUM , ремонт будет идти в Моргаушском районе (км 623 — км 631), Чебоксарском (км 631 — км 637 и км 661 — км 670) и Цивильском районах. По данным дорожников, на наиболее загруженных участках ежедневно проезжает до 37 тыс. транспортных средств.

Отметим, что на отрезке федеральной объездной дороги Чебоксар с 637 по 643 км трасса расширяется с двух полос до четырёх.

Читайте ранее в этом сюжете: За год в Чувашии на трассе М-7 отремонтируют три участка