Краков, Польша, , 16:57 — REGNUM Украинских беженцев готовы оставить жить в общежитии Ягеллонского университета (Краков, Польша) только до конца августа, передаёт 9 августа TVN.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

По словам представителя вуза Адриана Очалика, университет уже продал эти здания, они теперь принадлежать другому собственнику. Он добавил, что украинских беженцев «придётся выселять».

Речь идёт о двух зданиях общежития, в которых сейчас живут 163 украинских беженца, как правило женщины с детьми.

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