Краков, Польша, 9 августа, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Украинских беженцев готовы оставить жить в общежитии Ягеллонского университета (Краков, Польша) только до конца августа, передаёт 9 августа TVN.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

По словам представителя вуза Адриана Очалика, университет уже продал эти здания, они теперь принадлежать другому собственнику. Он добавил, что украинских беженцев «придётся выселять».

Речь идёт о двух зданиях общежития, в которых сейчас живут 163 украинских беженца, как правило женщины с детьми.