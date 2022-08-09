Москва, , 16:54 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации заявило, что серия взрывов на военном аэродроме в посёлке Новофёдоровка в Сакском районе Крыма произошла из-за детонации нескольких авиационных боприпасов. Соответствующее заявление распространила сегодня, 9 августа, пресс-служба российского военного ведомства.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

По данным Минобороны РФ, в результате серии взрывов никто не пострадал, а авиационная техника на аэродроме не получила повреждений.

По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было, добавили в ведомстве.