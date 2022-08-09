Мадрид, , 17:41 — REGNUM Испанский актёр Антонио Бандерас принял участие в съёмках картины Clean-Up Crew режиссёра Джона Кейеса. Об этом сообщило издание Variety 9 августа.

Антонио Бандерас Цитата из к/ф «Боль и слава». Реж. Педро Альмодовар. 2019. Испания

По данным источника, в настоящий момент съёмки ленты, в которых вместе с Бандерасом были задействованы Джонатан Риз Мейерс и Мелисса Лео, завершены. Сам боевик посвящён команде уборщиков, которая во время очистки очередного места преступления нашла кейс с деньгами, вследствие чего вынуждена бороться с криминальным авторитетом.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Антонио Бандерас и Ллойд Уэббер основали продюсерскую компанию. В рамках проекта оба его участника будут производить мюзиклы на испанском языке для испаноязычного рынка по всему миру.

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