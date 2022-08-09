Вашингтон, 9 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Законопроект о климате и здравоохранении, который Конгресс США должен утвердить на текущей неделе, предполагает самые важные улучшения в программе медицинской страховки Medicare за последние два десятилетия, сообщает 9 августа Reuters.

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Законопроект призван решить одну из самых крупных проблем пожилых людей — быстро растущую стоимость рецептурных лекарств.

В рамках проекта предполагается впервые обсудить с фармацевтическими компаниями снижение цен на некоторые из дорогостоящих препаратов. Ожидается, что данный шаг поможет исправить один из самых вопиющих недостатков законодательства, а именно положение, запрещающее Medicare вести переговоры о ценах на лекарства.

Сенат США одобрил масштабный законопроект на $430 миллиардов 7 августа. Палата представителей должна проголосовать по документу 12 августа. В случае одобрения законопроект отправится на подпись президенту США Джо Байдену.