Бишкек, 9 августа, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Власти столицы Киргизии получат 35 млн сомов (около 26 млн рублей) для вывода малоимущих семей из бедности. Об этом заявил министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на встрече с мэром Бишкека Эмилбеком Абдыкадыровым.

Бедность

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По словам главы ведомства, столичный муниципалитет должен будет потратить эти деньги на запуск 350 бизнес-проектов, которые позволят улучшить благосостояние семей с тремя и более детьми, которым государство выплачивает пособие «уй-булого комок».

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что другие регионы Киргизии получат в рамках госпроекта «Социальный контракт» 247 млн сомов (более 182 млн рублей) на те же цели.

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