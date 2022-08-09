Киев, 9 августа, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Своими заявлениями о «контрнаступлении на Херсон» киевские власти провели«информационно-психологическую операцию« против своихже граждан, написал 9 августа в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Тут пол Херсона после паники сорвалось и выехало. Причём, в соотношении 50 на 50 в Крым и через линию фронта. А теперь обратно через линию фронта стоят в очереди по восемь дней, так как с них свои же родные ВСУ-«освободители» берут по $500 с женщин и по $1000 с мужчин за проход линии фронта», — отметил военкор.

Как сообщалось ранее, глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обещания киевских властей о подготовке к «контрнаступлению на Херсон» «были частью информационно-психологической операции».