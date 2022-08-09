Кишинёв, 9 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. У Молдавии есть друзья, которые помогут в ситуации с энергетикой, не оставят Кишинёв в беде, заявил 9 августа спикер молдавского парламента Игорь Гросу, передаёт Vocea Basarabiei.

Penza350.ru Мазут

Комментируя актуальный сегодня для европейцев «газовый вопрос», Гросу сказал: «Сейчас у нас много друзей на Западе, я имею в виду страны Евросоюза, США, которые нам помогут».

Он добавил, что «дружественные страны» скоро помогут. Что касается самой Молдавии, она ищет источники энергии, дабы «не так зависеть от России», идёт закупка мазута.

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