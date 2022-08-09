Москва, , 16:39 — REGNUM Фракция «Новые люди» в Госдуме планирует подготовить ряд законопроектов, которые должны будут помочь в борьбе с шумящими по ночам байкерами и владельцами тюнингованных автомобилей, отметил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

Владислав Даванков Пресс-служба партии «Новые люди»

«Проблема остро стоит во всех крупных городах. Много обращений поступает нашим муниципальным кандидатам в Москве. Люди Краснодара жалуются не только на рёв байков, но и на музыку и шум от тюнингованных автомобилей. Некоторые считают особым шиком устанавливать на машину систему прямого выхлопа», — отметил депутат в своём телеграм-канале.

Даванков считает, что законы для нарушителей тишины должны быть строгими и предлагает, в частности, запретить системы прямого выхлопа, которые часто ставят на мотоциклы любители шумной езды.

«За их установку в первый раз будут штрафовать на 100 тысяч рублей. За повторное нарушение — штрафстоянка на три месяца. За дальнейшие — не только штраф, но и неделя общественных работ», — добавил он.

Также Даванков считает необходимым снизить норматив предельного уровня шума для транспорта.

«Нужно угомонить нарушителей спокойствия. Если штрафы в 500 рублей их не останавливают, будем действовать жёстко. Пусть любители пошуметь поработают на благо общества, а люди получат спокойный отдых и здоровый сон. Уже к осенней сессии Госдумы подготовим законодательные инициативы!», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Госдуму был внесен законопроект депутатов ЛДПР, направленный на введение на федеральном уровне наказания за нарушение тишины и покоя в ночное время.

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