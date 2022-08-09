Москва, 9 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Приговоренный к лишению свободы за коррупцию депутат Госдумы Вадим Белоусов (СРЗП) объявлен в розыск. Информация об этом размещена на портале МВД России.

News.kmvcity.ru Розыск!

Мосгорсуд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 млн рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об объявлении Белоусова в розыск было принято Мосгорсудом 3 августа 2022 года в связи с неявкой Белоусова без уважительных причин на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения.

Следователи смогли доказать причастность депутата Госдумы к получению взятки на сумму 3,25 млрд рублей.

Белоусов уже лишен депутатской неприкосновенности. Госдума может уже в сентябре обсудить вопрос о лишении его мандата депутата Госдумы.

Белоусов является кандидатом на пост главы Удмуртии.