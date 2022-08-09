Симферополь, 9 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Ассоциация туристических операторов России сообщает, что, по предварительным данным, серия взрывов в Крыму произошла далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет. Соответствующее заявление распространила сегодня, 9 августа, пресс-служба организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

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Напомним, что ранее власти Крыма сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Новофёдоровка в Сакском районе Крыма. Там находится крупный военный аэродром. Причины взрывов устанавливаются.