Париж, , 16:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о событиях 1982 года в Париже, когда произошло нападение на еврейский ресторан, совершенное палестинским боевиком. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«9 августа 1982 года на улице Розье в Париже ресторан Jo Goidenberg стал объектом антисемитской атаки. там погибло 6 человек, 22 получили ранения. 40 лет спустя мы не забываем», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Напомним, 9 августа 1982 года двое нападавших бросили гранату в еврейский ресторан, затем террористы ворвались внутрь и открыли огонь.