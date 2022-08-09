Москва, , 16:25 — REGNUM Известная певица Алла Пугачёва в ближайшее время вернётся в Россию. Об этом 9 августа сообщил портал «Абzац» со ссылкой на композитора Раймонда Паулса.

Алла Пугачёва Ермолаев Алексей

«Я с Аллой говорил, она сказала, что вернётся с детьми в Москву», — заявил Паулс. Композитор также добавил, что считает Пугачёву и её супруга Максима Галкина патриотами, несмотря на их публичные высказывания и эмиграцию из России.

Напомним, Алла Пугачёва вместе с семьёй эмигрировала из России в начале марта 2022 года. С того момента певица находилась на территории Израиля, однако недавно переехала в Латвию.

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