Москва, 9 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Известная певица Алла Пугачёва в ближайшее время вернётся в Россию. Об этом 9 августа сообщил портал «Абzац» со ссылкой на композитора Раймонда Паулса.

Ермолаев Алексей Алла Пугачёва

«Я с Аллой говорил, она сказала, что вернётся с детьми в Москву», — заявил Паулс. Композитор также добавил, что считает Пугачёву и её супруга Максима Галкина патриотами, несмотря на их публичные высказывания и эмиграцию из России.

Напомним, Алла Пугачёва вместе с семьёй эмигрировала из России в начале марта 2022 года. С того момента певица находилась на территории Израиля, однако недавно переехала в Латвию.