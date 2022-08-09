Астана, 9 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Размер средний заработной платы в Казахстане во втором квартале вырос до 312 011 теге (около 39 тыс. рублей). Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.

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«Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 24%, в реальном выражении — 8,9%», — говорится в сообщении

В статистическом бюро также отметили, что медианное значение зарплаты за отчётный период выросло до 196 728 тегне (около 25 тыс. рублей). Это на 17,1% больше в номинальном значении, на 2,8% — в реальном.

Стоит отметить, что в Казахстане в феврале ввели мораторий на повышение зарплаты министрам, депутатам, а также главам областей и городов.