Москва, 9 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. За последние девять лет реальные располагаемые доходы упадут на 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Потребительская активность в РФ уже снижается. Спрос существенно упал, так как продолжают падать реальные доходы населения. В I квартале 2022 года они снизились на 1,5%, во II — на 0,8%. И в целом есть прогноз, что до конца года они снизятся примерно на 4-6%, — сказал Комолов. — Это будет означать, что за последние девять лет реальные располагаемые доходы упадут на 15%. В этих условиях трудно ожидать, что малый бизнес откуда-то возьмет клиентов. Большая часть малых предприятий будут влачить жалкое существование. Многие российские бизнесмены признаются, что сегодня единственная форма выживания — это связь с государственным заказом. Но понятное дело, что госзаказ – это по преимуществу крупные компании и те малые фирмы, которые обслуживают этих гигантов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, сможет ли малый бизнес решить проблему создания в России рабочих мест.