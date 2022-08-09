Москва, , 16:15 — REGNUM Та низкая безработица, которая в настоящее время зафиксирована в РФ, в действительности отражает распространение прекарной (негарантированной, непостоянной — прим. ИА REGNUM) занятости, разных форм неустойчивого трудоустройства, простоев и неполного рабочего дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Безработица Picserver.org

«Всё это, конечно, может быть отчасти смягчено созданием рабочих мест в малых предприятиях, и на это стоит выделять кредиты. Вместе с тем трудно согласиться с теми российскими либералами, которые считают, что малый бизнес — не просто локомотив экономики, но и куда более эффективный, нежели крупный, — сказал Комолов. — Он будто бы лучше умеет адаптироваться, устойчив к кризисам, находится в прямом контакте с покупателем и поэтому может использовать все преимущества рыночной экономики. Но если он настолько эффективен, то возникает вопрос — зачем его поддерживать? Эффективное производство не нужно окучивать и удобрять, так как оно эффективно».

Как полагает Комолов, в действительности власти РФ поддерживают малый бизнес, потому что он решает социальные задачи, которые само государство решать не хочет.

«Например, это борьба с бедностью или создание рабочих мест. Иными словами, государство переваливает на малый бизнес свои социальные функции», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, почему власти РФ напрасно надеются на то, что малый и средний бизнес сможет существенно улучшить положение дел в российской экономике.

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