Президент Индонезии: «Систему здравоохранения нужно улучшить»
Джакарта, 9 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия преподала много уроков национальной системе здравоохранения. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.
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Джоко Видодо
«2,5 года пандемии преподали много уроков нашей системе здравоохранения. Пандемия показала, что система здравоохранения нуждается в улучшении. Этот импульс — подходящее время для улучшения системы здравоохранения в стране», — написал Джоко Видодо в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство по делам религий Индонезии объявило, что число паломников, прибывших в страну, достигло 81 612 человек.
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