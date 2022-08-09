Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Акция «Лучи победы» пройдёт на площади Победы в Санкт-Петербурге в память об окончании Ленинградской битвы. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе городского правительства.

Блокадная ночь в Ленинграде

Над Монументом героическим защитникам Ленинграда зажгут прожекторы, которые станут «Лучами победы». Патриотическая акция пройдёт в память о самой продолжительной в истории Великой Отечественной войны. Ленинградская битва длилась более трёх лет. За это время погибли сотни тысяч защитников Отечества и жителей блокадного Ленинграда.

«В годы войны лучи в ночном небе оповещали об опасности вражеского налета. Сегодня они — символ продолжающейся жизни и дань благодарности героям тех трагических и великих дней. Наш священный долг — хранить память о подвиге защитников Родины и передавать ее следующим поколениям», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что площадь Победы находится рядом с теми местами, где проходил передний край обороны. Во время Великой Отечественной войны Московский проспект был фронтовой дорогой.

Напомним, что 9 августа в Петербурге пройдут мероприятия в честь 80-летия Ленинградской симфонии Шостаковича. Жители и гости города смогут увидеть, как в честь этого события в 21:30 зажгут факелы Ростральных колонн, а Дворцовый мост разведут по музыкальную композицию Шостаковича.

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