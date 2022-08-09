Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM Границу с Россией через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, пересекли более 2,5 млн человек. Об этом 9 августа сообщил донской губернатор Василий Голубев.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Глава региона обратил внимание на то, что сеть пунктов временного размещения для беженцев в Ростовской области была подготовлена в течение 12 часов. С начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявленной вечером 18 февраля 2022 года, в Ростовской области встретили около 2,5 млн человек, и поток людей не сокращается.

Продолжается отправка мирных жителей Донбасса и Украины в другие регионы России. Так, выехали уже более 36,5 тыс. вынужденных переселенцев.

Единовременную материальную помощь получили почти 500 тыс. жителей Донбасса.