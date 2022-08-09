Симферополь, 9 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Серия мощных взрывов прогремела в районе населенного пункта Новофёдоровка в Крыму, где расположен российский военный аэродром. Об этом сегодня, 9 августа, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

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По словам Крючкова, чрезвычайное происшествие произошло на военном аэродроме в Сакском районе Крыма. Произошла как минимум серия взрывов. Обстоятельства произошедшего выясняются.