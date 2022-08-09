Таллин, , 16:11 — REGNUM Экспорт товаров эстонского происхождения в Россию в июне 2022 года сократился на 23%, с января нынешнего года эта цифра составила 22%. Об этом сообщил главный экономист крупнейшего банка Прибалтики, эстонского филиала шведского Swedbank Тыну Мертсина в комментарии к опубликованной статистике внешней торговли Эстонии за первое полугодие.

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Он отметил, что импорт из России в июне также сократился. По стране-отправителю импорт из России сократился уже в мае, но по стране происхождения товаров он снизился впервые за длительный период только в июне. При этом на показатели серьезно повлияла высокая сравнительная база первого полугодия 2021 года, когда был зафиксирован резкий взлет экспорта-импорта, связанных с РФ.

Если сложить все минеральное топливо, то доля импорта из России снизилась довольно незначительно — в июне она составляла 30%, а в первом квартале — в среднем 40%. В мае импорт этой группы товаров из России резко замедлился, а в июне пошел на спад.

В то же время доля импорта древесины и лесоматериалов из России за первое полугодие 2022 года даже увеличилась.

Значительное падение отмечено лишь в импорте удобрений российского происхождения. Если в 2021 году 60% импортных удобрений поступало в Эстонию из России, то в мае российский импорт был уже очень скромным, а в июне доля России составила всего 9%. При этом следует отметить, что значительная часть ввозившихся в Эстонию удобрений реэкспортировалась в другие страны.

Мерстина подчеркивает в своем комментарии, если в первые четыре месяца 2022 года импортный природный газ в газообразном состоянии был российского происхождения на 97%, то в мае доля России составила 17%, в июне — 53%. Скачкообразность показателей связана с количеством заключаемых договоров. В то же время доля импортируемого в Эстонию сжиженного природного газа в общем объеме поставок природного газа по-прежнему относительно невелика.