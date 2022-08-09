Мурманск, 9 августа, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Инспекторским составом государственной инспекции по маломерным судам были проведены мероприятия контрольно-надзорной деятельности в акватории Белого моря, Кандалакшкого залива, в Умбе. В рамках проверки у находящихся в акватории судов были выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Мурманской области.

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Инспекторский состав проводил рейд в течении двух дней. Общая протяжённость маршрута составила 104 километра. Были произведены проверки 16 маломерных судов, среди которых были выявлены правонарушители. Были составлены административные протоколы.

«Особое внимание было уделено безопасности людей на водных объектах. В ходе патрулирования проводились профилактические беседы с судоводителями, гражданами, отдыхающими у водоёмов, рыбаками-любителями о соблюдении правил при движении по водным объектам на моторных и маломерных судах, а также инспекторы МЧС напомнили порядок оказания первой помощи пострадавшим на воде», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выпускники высших учебных заведений МЧС России, пополнив ряды МЧС по Мурманской области, знакомятся с работой подразделений в Заполярном ведомстве.

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