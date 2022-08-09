Тбилиси, 9 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В ходе обсуждений предложений по реформам антикоррупционного законодательства Грузии в рабочей группе при парламенте республики представители гражданского сектора сделали ряд предложений. Об этом 9 августа сообщил на брифинге депутат от правящей партии Анри Оханашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Он сообщил, что решено дальше работать по вопросу профилактики коррупции, а также по ужесточению антикоррупционного законодательства. В том числе может быть пересмотрено уголовное законодательство.

«Третьим вопросом, поднятым гражданским сектором, является обсуждение создания независимого антикоррупционного агентства», — сообщил Оханашвили и отметил, что этот вопрос тоже рассмотрят.

Напомним, ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам, созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. В ряде оппозиционных партий заявили, что отказываются сотрудничать с властями и создали свои рабочие группы.