Сыктывкар, 9 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Республике Коми благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до 2024 года включительно запланировано привести в нормативное состояние 290,5 км региональных дорог, в том числе 29,5 км, входящих в опорную сеть.

Цитата с сайта arch. rkomi.ru Ремонт дороги

Один из наиболее значимых объектов нацпроекта — 10-километровый участок автомобильной дороги Веселовка — граница Пермского края в составе региональной трассы Сыктывкар — Кудымкар — Пермь. Работы по капитальному ремонту здесь ведутся с 2021 года. Подрядная организация уже обновила систему водоотвода, на объекте устроено 80% верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Весь объем дорожных работ подрядная организация должна завершить до конца ноября 2022 года.

«Сеть федеральных автомобильных дорог в субъекте имеет протяженность чуть более 350 км. При этом нормативным требованиям соответствуют 88,5% дорог. Это лишний раз доказывает, что работы, которые проводятся на федеральной сети, полностью соответствуют тем целевым параметрам и задачам, которые ставит перед нами правительство Российской Федерации. Что касается региональной программы дорожных работ, то здесь важным является вопрос транспортной доступности отдалённых районов Крайнего Севера. И в этом контексте огромное значение имеет автомобильная дорога Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. Мы совместно с проектными командами Ненецкого автономного округа и Республики Коми определились с теми параметрами, по которым необходимо активно взаимодействовать для приведения данной автомобильной дороги в нормативное состояние. Будем и дальше придерживаться намеченных мероприятий», — отметил 9 августа в ходе рабочей встречи Роман Новиков.

Также в Коми отремонтируют почти 9 км участка автодороги Железнодорожная станция «Язель» — Позялэм — Кожмудор — Тыдор.

«Отмечу, что по этой дороге проходит школьный маршрут, поэтому приведение дороги в нормативное состояние обеспечит в первую очередь безопасность детей, которые едут в школу», — пояснил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Эдуард Слабиков.

Выполнение работ по ремонту (сплошное асфальтирование) на объекте Железнодорожная станция «Язель» — Позялэм — Кожмудор — Тыдор от автомобильной дороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар до автомобильной дороги Вогваздино — Яренск с км 0+028 по км 9+000 включено в перечень ремонта дорог общего пользования регионального значения в 2022–2023 году.

В мкр. Нижний Чов Сыктывкара по нацпроекту в 2022 году приведут в нормативное состояние улицу Магистральную. Протяженность объекта ремонта составляет 0,832 км. Это участок дороги по улице Магистральная от Октябрьского проспекта к школе №11 и 2-му корпусу детского сада № 104.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно целям нацпроекта «Безопасные качественные дороги», к 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в Республике Коми составляет 7733,3 км (по данным на 01.01.2022), из них федерального значения — 350,2 км; регионального — 4740,3 км; местного — 2642,8 км. Протяженность опорной сети региона — 1686,4 км.

За 2022 год в Коми будет приведено в нормативное состояние 35,95 км дорожного покрытия, 59,2 пог. м мостов, а также будут выполнены работы по устройству наружного освещения вдоль автодорог протяженностью — 3,85 км.